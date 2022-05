Prendre votre animal de compagnie au travail? Voici quelques avantages

Dans sa chronique au sujet de l'économie et de la consommation, Bruno Wattenbergh évoque la possibilité, dans certaines entreprises, de venir travailler avec son animal de compagnie. Pourquoi cette pratique ? Qu'est-ce que cela apporte pour l'entreprise et pour le travailleur ? Quelles sont les règles à respecter ?

Certaines grandes entreprises autorisent leurs employés à venir travailler accompagnés de leur animal de compagnie. Nestlé par exemple, notamment car l’entreprise produit et distribue des produits pour les animaux.

Pourquoi en parler aujourd’hui ?

Parce que là aussi, le COVID est passé par là. De nombreux ménages ont acheté ou adopté un chien pendant le COVID. Mais comme le travail en présentiel a repris, nombre de ces personnes culpabilisent de laisser leur chien à la maison. Si le chien au départ est un animal de travail, au fil des siècles il est devenu le plus proche compagnon des humains. On a donc une majorité de chiens qui voient leur maître quitter le domicile chaque matin pour ne revenir qu’en fin de journée. Alors que le chien n’aime pas la solitude, il a besoin de faire partie d’un « groupe », d’une meute. Rester seul toute une journée est une souffrance pour lui. Qu’il a parfois du mal à gérer. Raison pour laquelle le concept du « Dog@Work » se développe de plus en plus, principalement dans les pays anglo-saxons. 17% des entreprises américaines autorisent la présence de chiens au travail. Parmi elles, de grands noms comme Google, Amazon… Il existe d’ailleurs un site d’emploi qui liste les entreprises qui autorisent les chiens au travail

Et chez nous ?

Des entreprises comme Nestlé, Mars, Google, Amazon, Editions Ventures, Spike Communication, Qualifio ont fait le grand saut et autorisent leurs employés à venir travailler avec leur chien.

Quels sont en général les motivations des entreprises ?

Aurélien Behrin, est le responsable des ressources humaines de Qualifio, une entreprise de logiciel pour les médias, qui est située à Louvain-la-Neuve. Depuis la création de l’entreprise en 2015, il y a toujours eu un chien au bureau. Et puis plusieurs chiens. Ceux-ci sont vraiment intégrés dans l’entreprise. Ils se retrouvent même en bonne place sur leur site web.

Aurélien explique que le chien génère des sourires, de la bonne humeur, une présence bienveillante, c’est une sorte d’anti-stress, de vecteur de socialisation. Ils recrutent beaucoup de jeunes talents et cela donne immédiatement à leurs recrues potentielles une idée de la culture de l’entreprise. QUALIFIO considère que cela donne également aux clients une idée des valeurs de l’entreprise.

Est-ce qu’il y a des règles à respecter ?

Pas vraiment ou très peu. Aurélien a expliqué qu’en pratique, il suffit d’un peu de bon sens et tout se passe bien. Dans les grandes entreprises par contre, c’est organisé plus formellement pour préserver le bien-être et le confort de chacun et intégrer au mieux l’animal dans un environnement qui ne lui est à priori pas du tout destiné.