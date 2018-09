Prenez vos précautions: un chantier sur l'E19 à hauteur de Nivelles Nord débute ce lundi

La société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) annonce la fermeture de deux bretelles de l'échangeur de Haut-Ittre, en raison de travaux qui commenceront le 1er octobre sur l'autoroute E19 à hauteur de Nivelles Nord. Il s'agit de rénover le revêtement entre Nivelles Nord et Haut-Ittre, sur 3,5 km en direction de Bruxelles, et de refaire une partie de l'échangeur de Haut-Ittre en ajoutant une deuxième voie dans certaines bretelles. Ce chantier représente un investissement d'environ 2,26 millions d'euros hors TVA, financé par la Sofico.

Du lundi 1er octobre au dimanche 14 octobre, la boucle de l'échangeur de Haut-Ittre venant de Mons vers la Nationale 28 sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place via la sortie 18 (Nivelles Nord) de l'autoroute E19, les Nationales 252 et 28, puis l'accès 22 (Wauthier-Braine) de l'autoroute E19. Et du mardi 2 octobre au dimanche 7 octobre en soirée, la bretelle d'accès du R0 venant de Waterloo pour se diriger vers la E19 en direction de Bruxelles sera également fermée. Des déviations seront mises en place au sein même de l'échangeur de Haut-Ittre.

"Par ailleurs, à partir de ce lundi 1er octobre jusqu'au 20 octobre, sur la E19/A7 entre Nivelles Nord et Haut-Ittre, suite aux travaux d'asphaltage, la circulation sera maintenue à trois voies de circulation dans chaque sens mais avec une vitesse limitée à 70 km/h", indique encore la Sofico.