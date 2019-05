Les hôpitaux du pays présentent un montant incroyable de factures impayées: 478 millions d'euros manquent dans les caisses. Avec des conséquences financières et d'organisation pour les établissements.

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège présente un impayé de deux millions d'euros par an. Nos journalistes Samuel Ledoux et Marc Evrard se sont rendus dans le service de facturation de l'hôpital. Au moins 2.500 courriers y sont envoyés chaque jour. Parmi ces lettres, de nombreux rappels pour montant impayé.

"Annuellement, on a de l'ordre de 2 à 2,5 millions d'euros d'impayés", a indiqué Valère Akafomo, directeur financier du CHU de Liège, au micro de nos journalistes. "Cela représente bon an mal an et selon les années autour des 1,5% de notre chiffre d'affaires".

Des impayés qui ne cessent d'augmenter. Près d'un demi-milliard l'année dernière sur l'ensemble des hôpitaux belges. Les Wallons, avec 211.154.000 d'euros, sont plus mauvais payeurs que les Flamands et les Bruxellois.

Entre difficultés financières et contestations

Pour récupérer cet argent, le CHU de Liège prévoit des plans d'apurement. Au service de médiation, un dossier sur deux concerne un problème de facturation.

"Les difficultés financières sont de plus en plus soulignées par les patients, notamment dans leur vie au quotidien. Ils examinent de plus en plus les factures et contestent en lien avec la qualité des soins", a expliqué Caroline Doppagne, médiatrice hospitalière.

Les urgences, les plus touchées

Ce sont essentiellement les hôpitaux publics qui sont touchés. Les urgences sont de plus en plus utilisées car tout patient qui s'y présente est pris en charge.

"Oui, il y a des cas au niveau des urgences où la facturation nous échappe un peu puisqu'on a toujours cette obligation de soins et si on n'a pas l'information utile pour facturer par la suite, il y a une partie des urgences qui peut nous échapper", a concédé Valère Akafomo, directeur financier du CHU de Liège.

Un manque à gagner qui a représenté l'année dernière près de 2,5 % du chiffre d'affaires des hôpitaux belges.