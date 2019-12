L'aéroport de Zaventem s'attend à voir passer 980.000 passagers pendant les vacances, dont 76.000 rien que sur la journée de ce vendredi. Touring et Europ Assistance prévoient également des journées chargées sur les routes.

Le réseau routier devrait se charger dès ce vendredi après-midi, préviennent Touring et Europ Assistance. Que ce soit en direction de la côte (E40), des Ardennes (E411) ou vers les Alpes, la circulation devrait être encombrée (orange). Touring pointe également le 24 décembre en Ile-de-France et les 27 et 28 dans la région Rhöne-Alpes et le Nord-Est de la France. Europ Assistance précise qu'il faut, comme chaque année, s'attendre à des passages frontaliers difficiles entre l'Allemagne et l'Autriche ainsi qu'au niveau des différents tunnels. La compagnie d'assurances estime que si les grèves se poursuivent en France pendant les vacances, elles pourraient avoir des conséquences sur les conditions de circulation. Tant Touring qu'Europ Assistance s'attendent à des journées difficiles dans le sens des retours les 4, 5 et 6 janvier.

Du côté de TUI, les réservations sur toute la saison d'hiver sont en hausse de 20%, et 10% spécifiquement sur les vacances de Noël, ce qui constitue un record pour le tour-opérateur. Si la France arrive largement en tête des destinations pour les sports d'hiver, la Laponie (+47%) et Andorre (+36%) connaissent de fortes croissances. Les destinations ensoleillées ont bien sûr aussi la cote. Du côté de TUI, l'Espagne devance l'Egypte et la Tunisie. La République dominicaine, le Cap-Vert et le Mexique arrivent en tête des destinations long-courriers. L'aéroport de Zaventem épingle plutôt Madrid, Barcelone et Lisbonne en Europe et Dubaï, New York et Doha pour les vols plus lointains.

Des milliers de personnes prendront la route des vacances à partir de ce vendredi 20 décembre, date du début des vacances scolaires.