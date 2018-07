Près de 1.200 élèves n'ont pas encore d'école secondaire pour l'an prochain

Certains parents s'arrachent les cheveux alors que commence la période de vacances scolaires. De nombreux enfants sont sans école, pour la rentrée prochaine. Ce sont des jeunes de 6e primaire qui viennent de passer leur CEB. Explications avec notre journaliste Vincent Chevalier pour Bel RTL.

Les chiffres des élèves en liste d'attente sont en forte augmentation. En effet, 1.196 élèves en fin de primaire ne savent toujours pas où ils seront l'année prochaine, selon des chiffres communiqués par la commission inter-réseaux des inscriptions et détaillés ce matin dans les colonnes de La Libre.





1.030 places disponibles à Bruxelles

L'année dernière, ils étaient 770 à figurer parmi les listes d'attente. En un an, on observe donc une hausse significative de plus de 55%.

Si la situation est plus tendue, elle n'est pourtant pas encore critique. A Bruxelles, 787 élèves demandent une école. Il reste 1.030 places disponibles dans 41 établissements.

Dans le Brabant Wallon, ils sont 99 pour 576 places. Enfin, ailleurs en Wallonie, on compte 310 élèves en attente pour 11.551 places.

La Commission rappelle tout de même que 93% des élèves ont obtenu une place dans l'école de leur choix. 98% d'entre eux ont eu une place dans l'une de leur 4 premiers choix.