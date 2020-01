Près de 100 personnes sont mordues quotidiennement par un chien: la plupart des cas se font dans la sphère familiale

Chaque jour en Belgique, près de 100 personnes sont mordues par un chien. La plupart des cas ont lieu dans le cadre familial. Pour conseiller les propriétaires et réduire les risques, un comportementaliste accompagnait une balade canine, ce dimanche à Seneffe dans le Hainaut.

Beaucoup de propriétaires sont habitués au comportement de leur chien mais restent tout de même preneurs de quelques conseils avisés d'un spécialiste. Durant la balade 9 km, ce dernier a eu l'occasion de rappeler les responsabilités qui sont celles de tout propriétaire. Cette sensibilisation est utile pour tous.

"Il y a toujours un petit risque. Il faut être prudent avec son chien, il faut le connaître et être certain qu'il a du rappel s'il n'a pas une laisse. Et de toute façon, mieux vaut avoir une laisse pour avoir un bon contrôle sur son chien", explique Christopher, un propriétaire qui a tenu à participer à la balade canine organisée.

En Belgique, selon une étude de l'université de Louvain, on compterait chaque année 35.000 morsures déclarées. Elles sont certainement plus nombreuses si on prend en compte les non-comptabilisées. En extérieur, la laisse reste plus que recommandée. Mieux vaut également avoir l'assurance de contrôler son chien lorsqu'il est en liberté. "On a déjà une responsabilité envers les autres personnes. Ici on va croiser des coureurs, des vélos ou des piétons. Si un chien saute sur un cycliste, ça peut faire mal au chien oui, mais surtout au cycliste et avec toutes les conséquences qui y sont associées", nous indique Roland, comportementaliste canin.

On a aussi souvent des morsures avec les petits enfants

Dans 3/4 des cas de morsures, l'agression se fait dans un cadre familial. La faute est parfois liée à l'habitude et l' impression que l'on maîtrise complètement son animal. "Cela veut dire qu'on ne fait plus attention aux signes que le chien va nous donner et à ce moment-là, on peut arriver à la morsure. On a aussi souvent des morsures avec les petits enfants. Avant ce sont des bébés, le chien sait ce qu'est un bébé, il le reconnaît. Mais à partir du moment où le bébé grandit, le chien le considère comme un adulte et réagit comme il le ferait avec un adulte", nous précise le comportementaliste.

En 2018, on dénombrait 1.400.000 chiens domestiqués dans notre pays. Autant d'incidents potentiels que la prévention peut éviter.