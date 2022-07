"Au pire, je peux le retenter en août": près de 6.000 candidats médecins et dentistes passent leur examen d'entrée

Des sueurs froides, une concentration extrême pour un enjeu crucial: près de 6.000 candidats médecins jouent leur avenir ce matin. Le fameux examen d'entrée aux études de médecine et dentisterie est organisé à Brussels expo. Un précieux sésame qui vous donne le droit d'entamer vos études ensuite.

Au total, 6.000 étudiants sont attendus dans la journée pour passer cet examen. Laurent Despy est l'administrateur de l'Ares, organisateur de l'événement. Il détaille au micro de Guillaume Fraikin pour Bel RTL: "Il y a 120 questions. C'est un examen à choix multiples. Il y a des matières très diverses qui couvrent aussi bien la chimie, la bio, la physique et les mathématiques. Il y a tout un aspect centré sur le raisonnement, l'analyse, la communication, la dimension éthique et l'empathie. On essaie de mesurer – indépendamment des compétences techniques – ce qu'on peut attendre d'un futur médecin."

Vanessa, originaire de Molenbeek, est venue accompagner de sa grande soeur pour passer l'examen: "J'y vais pour tenter l'expérience. On verra bien. Au pire, je peux le retenter en août. J'y vais tranquille, j'ai toujours une deuxième possibilité."

Capucine et Dylan, eux, viennent de Dinant. Ils craignent principalement les questions de mathématiques. Si le concours d'entrée est positif, Capucine se dirigera vers la dentisterie tandis que Dylan pense déjà à la neurologie.

L'épreuve débute à 9h30. A 7h ce matin, de nombreux étudiants étaient déjà présents sur place.