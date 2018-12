Près de 80.000 passagers ont afflué à l'aéroport de Bruxelles aujourd'hui: une destination enregistre une très belle croissance

L'aéroport de Bruxelles a passé le cap des 25 millions de voyageurs aujourd'hui. Il s'agit d'un record. Aujourd'hui, 79.000 passagers ont afflué. Parmi eux, des Belges qui partent passer les vacances de Noël au soleil.

Dans leurs bagages en ce mois de décembre, de la crème solaire, des maillots de bains et des vêtements légers. Là où se rendent Frédéric et sa famille, il fait par endroit 35°C. Direction, Melbourne. Voyager si loin à Noël n'est pas dans leurs habitudes. Mais Frédéric et les siens ont saisi une opportunité.

"On va retrouver des familles d'accueil de mon épouse qui a passé un an là-bas. Donc on les retrouve sur Melbourne pour passer un peu de temps avec eux", confie le père de famille.

Partir plus rarement mais plus loin et plus longtemps: c'est le choix d'une partie des voyageurs. Ceux-ci ont opté pour l'Asie. "Ça fait longtemps qu'on voulait le faire donc on voulait vraiment bien profiter. On a mis de côté, on va faire un beau grand voyage et on verra pour la suite", sourit un passager.





"On préfère attendre quelques années et faire quelque chose de bien plutôt que d'aller tous les ans en Espagne", assure un autre.

L'Espagne reste encore et toujours la destination favorite des Belges, devant le Maroc et la République dominicaine. La Turquie, un moment boudée par les touristes en raison d'une situation géo-politique instable, revient en force. "La Turquie enregistre une très belle croissance pour cette année. C'est le pays qui enregistre la meilleure croissance puisqu'elle double son nombre de visiteurs pour Noël 2018, par rapport à Noël 2017", explique Sarah Saucin, porte-parole de Tui Belgium.

Ce vendredi est la journée la plus chargée des vacances : 79.000 passagers rien qu'à Brussels Airport. Des facilités sont prévues pour les familles. "Lors de chaque période de vacances, on met en place notre 'Family Lane', c'est une voie de préférence pour les familles adaptées aux poussettes et aux bébés", explique Nathalie Pierard, porte-parole Brussels Airport.

Ces deux prochaines semaines, Brussels Airport attend près d'un million de voyageurs dans le sens des départs et des arrivées.