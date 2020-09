Près de 80 jeunes Flamands rentrent positifs au coronavirus du Portugal et contaminent leurs proches: "Pourtant, notre fille a fait attention" (vidéo)

Près de 80 jeunes Belges d'un peu moins de 20 ans ont été contaminés lors d'un camp d'été organisé au Portugal, indique le gouverneur de la province de Flandre occidentale, Carl Decaluwé. Ces jeunes ont déjà transmis le virus une fois rentrés au pays. Le gouverneur de la province met donc en garde tous ceux qui ont pu les croiser en Belgique.

Avec ses plages et ses discothèques, le sud du Portugal est une destination prisée des jeunes. Testés après deux semaines, 77 jeunes Flamands ont été contrôlés positifs en Belgique. Pascale et Xavier, les parents de l'un d'entre eux, ont été contaminés au retour de leur adolescente. "Elle a pourtant fait attention, elle a porté le masque et sortait en terrasse en petit comité, décrit Pascale Baerte, mère de la jeune fille de 17 ans. Mais quand vous circulez dans cette petite communauté, un moment d’inattention et tout peut arriver".





Pour les organisateurs, les jeunes sont responsables de leur contamination

Trente-huit d'entre eux participaient à un camp, mais l'organisation estime que les contaminations se sont produites en dehors de ses activités. "Ces jeunes sont allés ailleurs, dans des "after party" organisées dans des villas qui n'étaient pas les nôtres, affirme Jordy s’Jongers, organisateur du Summer Bash Young Festival. Ils n’ont pas été contaminés dans nos propres villas car nous avons placé un garde de sécurité qui circule en permanence pour garantir la sécurité des jeunes".

A leur retour, ces jeunes ont déjà infecté 10 personnes en Flandre occidentale. Le gouverneur a aussi alerté les hautes écoles et universités. Le nombre de cas positifs pourrait encore augmenter, car tous les résultats des tests ne sont pas encore connus. "Ils ont fait la fête de manière irresponsable et doivent en subir les conséquences, considère Carl Decaluwé, gouverneur de la province de Flandre Occidentale (CD&V). On doit empêcher qu’ils entrent en contact avec des parents et des grands-parents. Je les invite à enfin devenir responsables : qu’ils se testent et se mettent en quarantaine".