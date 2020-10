Deux hauts responsables politiques flamands aperçus dans un restaurant alors que c'est interdit: "C'était vraiment une faute"

Le président du CD&V Joachim Coens a été contraint de présenter ses excuses lundi pour avoir, en infraction des règles de lutte contre le coronavirus, pris un lunch la semaine dernière avec l'ancien ministre Pieter De Crem dans un hôtel bruxellois.

"C'était vraiment une faute, cela ne reproduira pas", a-t-il indiqué dans l'émission radio "De Wereld Vandaag" (VRT). Ce repas, dont une photo a été publiée sur les réseaux sociaux, était interdit selon les règles actuelles, seuls les clients passant la nuit à l'hôtel étant autorisés à manger au restaurant de l'établissement. Proche du siège du CD&V, le restaurant était vide à ce moment-là, mais cela n'enlève rien à la faute, a convenu le président du CD&V.

"C'est une leçon importante pour moi. Les responsables politiques doivent respecter les règles et même se montrer plus stricts envers eux-mêmes qu'envers les autres. Mais chacun peut commettre une erreur, la reconnaître et prendre alors davantage conscience qu'il faut respecter les règles", a-t-il ajouté.

