Prêt à parcourir 19km en une semaine et comparer votre performance à plusieurs personnalités? Le "COVID-19KM Challenge" débute ce samedi

Le coronavirus ébranle la Belgique depuis déjà plusieurs semaines. Mais dans cette crise, de belles initiatives font leur apparition. C'est le cas du "COVID-19KM Challenge", lancé par le magazine Zatopek.

De quoi s'agit-il? Le défi est simple: parcourir la distance de 19 kilomètre en une semaine. Le challenge commence ce samedi 2 mai à 9h et se termine le dimanche 19 mai à 18h. "Chaque participant est évidemment invité à relever ce défi près de chez lui et dans le strict respect des consignes de sécurité. La performance n’entre pas en ligne de compte. Le nombre de séances pour arriver au total des 19 kilomètres est illimité. Certains relèveront le défi en une longue sortie, d’autres additionneront patiemment les kilomètres chaque jour", précisent les organisateurs.

Le prix d'inscription est de 7,95 euros. Les organisateurs s'engagent à reverser tous les bénéfices à l'action Robin Food. Concrètement, chaque inscription permettra de distribuer trois litres de soupe aux plus démunis. "Pour la production, on fait en sorte d'acheter les légumes aux agriculteurs qui sont en grand désarroi", a précisé le rédacteur en chef de Zatopek, Gilles Goetghebuer, interrogé en vidéoconférence dans le RTL INFO 13H.

Et qui dit challenge, dit récompense. "Chaque participant sera récompensé d’une médaille. Virtuelle, bien entendu! Qui pourra être partagée sur les réseaux sociaux. Un classement alphabétique de tous les participants sera établi et largement diffusé. Trente participants seront tirés au sort et recevront divers cadeaux : livres, abonnements, matériel de sport", précise le magazine Zatopek.

En plus, vous pourrez comparer vos performances à de nombreuses personnalités: Jacques Borlée, Alain Hubert, Emmanuel André, ou encore les journalistes de RTL-TVI Michaël Miraglia et Olivier Schoonejans.

Voici le lien pour s'inscrire.