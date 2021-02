Prévisions météo: le temps reste FROID, le dégel attendu demain

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec mais quelques champs nuageux transiteront par moments sur le pays. De belles éclaircies seront aussi possibles. Les minima oscilleront entre -4 et -8 degrés en de nombreux endroits et pourront encore descendre localement jusque -12 degrés en haute Ardenne. Le vent sera modéré de sud-est, parfois assez fort sur les crêtes ardennaises.