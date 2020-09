Prévisions météo: un COUP DE FROID nous attend ce week-end

Ce jeudi, la journée débutera avec un temps généralement sec et des éclaircies, parfois larges. Ensuite, la nébulosité augmentera à nouveau depuis l'ouest avec l'arrivée de pluie ou de quelques averses l'après-midi. L'un ou l'autre coup de tonnerre sera possible, principalement sur la moitié ouest. Le temps pourrait rester sec sur l'est du pays jusqu'en soirée. Les températures atteindront 14 degrés en Ardenne et de 15 à localement 19 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Ce jeudi soir, une perturbation accompagnée de période de pluie ou d'averses traversera le pays d'ouest en est. Plus tard, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de l’ouest. Toutefois, dans la région côtière, le risque de pluie persistera. Les minima descendront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés sur le centre. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.

Vendredi, le temps sera partiellement à parfois très nuageux avec de fréquentes averses (parfois orageuses) dès la matinée. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-ouest devenant modéré à assez fort et tournant au nord-ouest. Au littoral, le vent deviendra fort voire très fort de nord-ouest. Des rafales de 70 km/h (ou plus à la mer) sont à craindre en soirée.

Samedi, la nébulosité sera encore assez abondante. Des averses sont une nouvelle fois au programme. Il fera toutefois probablement plus sec le long de la frontière française. Les maxima seront compris entre 7 et 12 degrés sous un vent modéré à assez fort, fort au littoral, d'ouest à nord-ouest.

Dimanche, le temps restera encore très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Maxima de 9 à 15 degrés. Vent modéré à assez fort de nord-ouest.

Lundi, il fera encore très nuageux avec toujours un risque de précipitations, mais probablement un peu moins important que les jours précédents. Maxima de 12 à 17 degrés.

Mardi, la nébulosité sera variable avec quelques averses, surtout sur la partie est du pays. Le vent sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest revenant vers le sud-ouest. Maxima de 11 à 16 degrés.

Mercredi, de nouvelles périodes de précipitations sont probables depuis le sud-ouest. Maxima autour de 15 degrés sur le centre.