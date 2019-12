Prime aux étudiants koteurs: "Il faut mettre l'argent sur la table pour construire un système juste"

François Desquesnes, chef de groupe CDH au Parlement wallon, a rappelé ce matin que la prime aux étudiants koteurs faisait partie des 5 propositions de son parti pour aider les plus fragiles. Cette aide, de 1.000 euros par famille et par mois, est selon lui indispensable car aujourd’hui sur les 10.000 euros que coûtent les études chaque année, le logement représente la moitié. Imaginée par le précédent gouvernement MR/CDH, elle avait fait l’objet de critiques, notamment parce qu’elle privilégiait certains étudiants par rapport à d’autres et que le critère du revenu des parents n’était pas forcément pris en compte. Pour François Desquesnes, il faut remettre cette piste sur la table et construire le système le plus juste possible.