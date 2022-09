Primes de rénovation de son habitation: il faut s’armer de patience

Face à la crise énergétique, vous êtes nombreux à vouloir rénover votre habitation et à demander des primes de rénovation auprès de la Région wallonne. Pour ce faire, il faut demander un audit de votre logement et ça prend beaucoup de temps. Les délais pour obtenir un rendez-vous s'allongent.

Cependant, depuis le début du mois de septembre, certaines primes peuvent être octroyées sans passer par la procédure d'audit. Lesquelles ? Suite à la hausse des prix de l'énergie, le service public wallon offre plusieurs solutions pour éviter la case 'audit'. Carole van Gothem, responsable des audits énergétiques au SPW: "Il existe un régime de prime sans audit pour les ménages qui souhaiteraient uniquement faire des travaux d'isolation. Et faire d'autres petits travaux d'améliorations énergétiques", explique-t-elle. Des travaux qui ne peuvent dépasser les 3.000 euros hors-TVA.

Des aides financières existent aussi pour l'isolation ou le remplacement/l'installation de système de chauffage ou d'eau chaude. Toutes les primes, se valent-elles ? Caroline Gallait, auditrice-logement pour la région wallonne : "Depuis l'été, je fais de petits calculs de 'rentabilité' pour chaque client. Selon les cas, parfois, la prime sans audit est plus intéressante que via l'audit et vice-versa."

Pour toute information sur les conditions d'octroi, vous pouvez vous rendre dans un guichet "Énergie Wallonie" ou sur le site energie.wallonie.be