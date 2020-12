Privée de ses amis et de sa famille, Jessica fête ses 18 ans: ses parents font tout pour rendre son anniversaire mémorable malgré la crise (vidéo)

Avoir 18 ans en 2020, voilà qui n'est pas des plus réjouissants. Les études sont perturbées, la vie sociale et amoureuse bouleversées. L'âge adulte est un cap difficile à franchir en période de pandémie. Heureusement, les parents sont parfois là pour donner un petit coup de pouce, surtout le jour de l'anniversaire de leur enfant. Une de nos équipes a rencontré Jessica, qui fête ses 18 ans.

Jessica célèbre ses 18 ans lorsqu'une de nos équipes la rencontre. La jeune femme n'a pas encore son permis de conduire puisque son examen a été reporté à cause du coronavirus. Mais sa maman a décidé de lui offrir la voiture avec laquelle elle enseigne à sa fille la conduite accompagnée depuis quelques mois. "À mon âge, recevoir un cadeau aussi énorme, ce n'est pas courant et je dois me rendre compte de la chance que j'ai et des parents que j'ai", confie l'étudiante.

À défaut de pouvoir organiser une fête, les parents de Jessica reconnaissent avec mis les moyens que pour cette journée soit mémorable. "Il fallait marquer le coup, explique Michelle Leboulle, maman de Jessica. Être jeune maintenant, ce n'est pas facile. Ne pas voir ses amis, suivre ses cours à distance, ne pas avoir de remise de diplôme, ne pas avoir de bal de promo. C'était pour essayer de compenser tout ça."

Un mois de cours en présentiel à l'université

En septembre, Jessica a fait son entrée à l'université. Elle n'a pas eu le temps de se familiariser avec ce nouvel environnement puisqu'un mois plus tard, les cours en présentiel sont suspendus. "Un mois pour se faire des copains et des copines, ce n'est pas assez, c'est même très dur. Un mois pour trouver ses marques, c'est très difficile aussi. Un mois pour apprendre à connaitre les professeurs, c'est encore plus difficile. Donc là, on est un peu livré à nous-mêmes à distance et pour une première année à l'université, c'est encore plus compliqué."

Privée de professeurs… et privée de fêtes. Mais il n'est pas question pour Jessica de se priver de la présence virtuelle de ses grands-parents. Elle est impatiente de leur montrer ses cadeaux. Pour ses 18 ans, la famille avait prévu d'inviter 30 à 40 personnes. Le temps des fêtes entre amis semble très loin. Le jour de ses 18 ans, c'est aussi via un appel vidéo qu'elle discute avec son petit ami. "Avec Jessica, ça va faire deux ans en mars, confie Logan, son petit ami. Il y a tout de même beaucoup de frustrations de ne pas pouvoir être là pour son anniversaire et passer ce cap avec elle."

Cela fait un mois que le jeune couple ne s'est pas vu. "On est dans la fleur de l'âge où on a envie de se prendre dans les bras et de faire plein de choses ensemble. Mais c'est quasi impossible." Le couple ne vit pas très éloigné l'un de l'autre, mais tous deux affirment vouloir préserver leur famille respective. Jessica passera la soirée dans la bulle familiale, sans la présence d'invités, mais avec l'entourage virtuel.

