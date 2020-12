Privés de marchés de Noël, des artisans belges dévoilent leurs créations en live sur Facebook (vidéo)

À cause de l'épidémie de coronavirus, les marchés de Noël sont annulés. Certaines tentent de trouver des solutions alternatives pour rendre la visibilité aux artisans. De nombreux marchés virtuels voient le jour sur Internet, afin de conserver le goût du partage entre acheteurs et passionnés.

Privés de marché de Noël, des artisans font leurs présentations par écrans interposés. C'est le cas de Sylvia Lallemand, à Wanze. C'est devenu sa manière à elle de partager ses créations en cette période de fête. La terrasse de l'artiste-peintre remplace les chalets des marchés qui l'accueillent chaque année en décembre. "En décembre, je me suis dit que j'allais faire un marché de Noël chez moi, mais là, on ne pouvait même plus recevoir chez soi", a précisé l'artiste.



Les artisans doivent parfois rembourser jusqu'à 135 euros par jour pour leur chalet durant les marchés de Noël. Chez elle, il n'y a pas d'emplacement à payer. Via Internet, elle peut toucher un autre public à plus long terme. "Avec les 'live' comme ça, on peut déjà dire que plus tard on peut faire des décorations pour Halloween, pour la Saint-Valentin, etc.", a dit Sylvia.



Elle dévoile ses réalisations sur les réseaux sociaux grâce au groupe éphémère fondé par Isabelle et Valérie. Une centaine d'autres artisans y présentent leurs créations ou apportent simplement un air de fête.



"Le gros défi avec le virtuel est d'amener de la chaleur et le partage avec les personnes, de leur amener de la joie, car je pense que vraiment, on en a besoin", a expliqué Valérie Tavolieri, co-fondatrice du groupe "Le marché de Noël virtuel de Liège de Choucout&Vous".



Valérie, savonnière depuis 4 ans, participe à cette initiative. "Les conversations qu'on n'a pas en direct avec les gens, et bien ici, je passe plus de temps à répondre aux messages. C'est une autre manière de communiquer", a confié la femme.



Plus d'un millier de personnes ont obtenu le statut d'artisan en Belgique, la plupart d'entre eux comme indépendants complémentaires. 90% d'entre eux gagnent moins de 500 euros net par mois.