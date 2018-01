Le prix de l'aluminium ne cesse de grimper: comment expliquer une telle augmentation?

En 2017, le prix de l’aluminium a augmenté de 20% par rapport à 2016. D’autres métaux de base tels que le cuivre, le zinc ou le nickel ont augmenté de 30%. En 2018, la demande des métaux de base devrait continuer à croître.

Une telle flambée des prix s'explique principalement par la diminution de l'offre. En effet, pour des raisons de mesures anti-pollution, la Chine a réduit sa production. Alors que le pays représentait près de 60% de la production mondiale, le gouvernement a imposé des normes environnementales plus strictes limitant ainsi la production locale.

"C'est une industrie productrice d'aluminium qui consomme énormément d'énergie fossile. On connaît le problème de la production en Chine. Donc les autorités chinoises souhaitaient qu'on réduise la production et qu'on essaye de produire plus proprement", précise Eric Dor directeur des études économiques à l’école de management de Lille au micro de Bernard Lobet.





L'offre se réduit, la demande augmente

Face à ces mesures anti-pollution, plusieurs fonderies et raffineries ont été contraintes de stopper leur production. En prenant de telles mesures, les autorités chinoises tentent notamment d'enrayer la pollution qui grimpe dans les villes durant l'hiver en raison du chauffage des foyers, en réduisant l'activité industrielle.

L’offre se réduit tandis que la demande augmente. Et selon les experts, ce déséquilibre devrait s'accentuer en 2018. L’américain Alcoan, 3e producteur mondial d'aluminium, prédit d'ailleurs une pénurie de l’offre et une demande croissante. Autant de facteurs qui se traduiraient donc par une flambée des prix.





"On ne parle pas d'augmentation du prix des produits"

"Vous avez remarqué qu'avec la reprise mondiale, les prix de l'énergie du pétrole et de charbon sont de nouveau orientés à la hausse. Et tout ça pousse aussi le coût de production de l'aluminium à la hausse et ça se répercute sur le prix", rappelle Eric Dor directeur des études économiques à l’école de management de Lille.

Cette augmentation ne devrait pourtant pas se répercuter sur le prix des biens de consommation. Malgré cette montée en flèche, le prix de la canette de soda ne devrait pas en subir les effets trop rapidement.

"C'est noyé dans un ensemble de composants et de coûts de production donc évidemment l'impact est quand même relativement marginal. On ne parle pas d'augmentation du prix des produits, loin de là", précise le directeur des études économiques à l'école de Lille.