Prix de l'énergie, guerre en Ukraine, covid-19: voici les prévisions des spécialistes pour 2023

En ce tout début d'année, peut-on envisager l'avenir avec optimisme? En 2022, nos vies ont été chamboulées par la hausse des factures d'énergies, la guerre en Ukraine, mais aussi le covid qui reste présent. Qu'en sera-t-il de ces trois grandes problématiques en 2023? Nous avons interrogé des experts de ces secteurs.

Le 24 février 2022, une sirène d’alerte aux bombardements retentit dans les rues de Kiev. Le président russe vient de décider d’envahir l’Ukraine. Le bilan humain est difficile à estimer. Selon le renseignement américain, plus de 200.000 militaires sont blessés ou morts dans les deux camps. 40.000 civils ont été tués.

Cette guerre prendra-t-elle fin cette année? Nous interrogeons Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut royal supérieur de défense. "Non, malheureusement je ne vois rien dans les faits qui permette d'entériner cette hypothèse, ni même dans les prises de position des deux parties", réagit-il.

Des pourparlers de paix sont-ils quand même envisageables? "Non parce qu'encore ces derniers jours, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russes, a montré à travers son discours que l'option militaire était l'option choisie par la Russie", indique Nicolas Gosset.

Des énergies probablement moins chères qu'en 2022 (mais plus chères qu'avant la guerre)

Le conflit en Ukraine est l'un des principaux facteurs qui a entraîné une hausse spectaculaire des prix de l’énergie. Les factures mensuelles de gaz et d’électricité ont plus que triplé pour ceux ne disposant pas d’un contrat fixe.

Ces derniers jours, les prix ont baissé: cela est-il de bon augure pour 2023? "Il y a des chances que les gens paient nettement moins pour leurs factures de gaz et d'électricité en 2023 qu'en 2022. On peut estimer par exemple que par rapport au mois d'août 2022 où les prix étaient extrêmement élevés, les gens voient leurs factures de gaz et d'électricité diminuer de de l'ordre peut-être de 30 à 40%", explique Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques à l'Université de Liège.

Covid: "le niveau d'incertitude commence à diminuer"

Il y a quelques jours, le covid-19 a refait parler de lui: la Chine a décidé de mettre fin à sa politique zéro covid. Le pays autorise à nouveau ses habitants à voyager à l’étranger alors que sur place, les hôpitaux sont submergés par les malades.

D'où cette question: le covid-19 va-t-il encore bouleverser nos vies en 2023? "On a appris de l'expérience du covid que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Donc, bien malin celui qui saura prédire 2023. Mais nous sommes beaucoup mieux armés en termes de prévention et en termes de traitement que nous ne l'étions par le passé. Donc oui, on reparlera du covid. Oui, on reparlera de variant. Par contre, le niveau d'incertitude commence à diminuer", indique Jean-Michel Dogné, expert au comité mondial de sécurité vaccinale de l'Organisation Mondiale pour la Santé.

Guerres, pouvoir d’achat et santé publique: ces problématiques feront bien partie de cette année 2023. Nul besoin de boule de cristal pour s’en assurer.