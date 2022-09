Auguste fait son baptême alors qu'il fait 16 degrés: les églises doivent aussi faire des économies

C'est devenu l'une de nos principales préoccupations depuis des semaines et cela risque de nous occuper encore longtemps ; les prix de l'énergie. Certaines églises voient, elles aussi, leur facture augmenter dangereusement. À Ottignies-Louvain-la-Neuve, les autorités demandent aux responsables religieux de faire des efforts.

Ce samedi matin, c'est le baptême du petit Auguste à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Pour cette célébration, le thermomètre affiche 18 degrés. Il y a deux degrés de moins dans les églises, soit 16 degrés. C'est désormais le maximum préconisé par les autorités communales. "Ça risque de faire froid, c'est beaucoup plus compliqué, j'imagine, pour rentrer vraiment dans la prière" affirme une spectatrice de la cérémonie. "C'est plutôt froid mais je pense qu'après, c'est évident qu'il faut essayer de réduire les factures. Donc oui, ça ne me semble pas être une mauvaise option" argumente un autre invité du baptême.

La chaudière n'a pas encore été rallumée. Durant un hiver classique, elle consomme 4000 litres de mazout par an. Cette église limite sa température à 16 degrés depuis l'an dernier avec un thermostat enfermé dans un boîtier pour que personne ne puisse y toucher.

"On n'a pas l'expérience encore aujourd'hui parce que cela fait qu'un an qu'on a fait ça, qu'on a installé ce sur boitier, mais il est certain que ça va économiser de l'énergie. Le chauffage tourne probablement en demandant 20 degrés mais dans une église comme ça, chauffer à 20 degrés, ce n'est pratiquement pas possible. Il faut une consommation énorme de mazout " détaille Daniel Haulotte, secrétaire de la fabrique d'église.

Ottignies augmente de 50% la dotation des 9 églises

L'autre recommandation des autorités est d'éviter les petits rassemblements dans de grands espaces. Il est conseillé que certaines messes, par exemple, se tiennent plutôt dans un presbytère ou dans une chapelle. Pour terminer cette année avec des comptes en équilibre, quatre fabriques d'église viennent de demander à la commune une augmentation de leurs dotations en raison de la crise énergétique.

"On a 9 églises. Certaines sont très grandes. Elles sont très belles nos églises mais il y a un coût. Il y a un prix à payer. Le fait de chauffer ces grands espaces, c'est très haut aussi une église, mais c'est un prix qui est redoutable. Il faut donc apprendre à gérer ce coût" rapporte Nadine Fraselle, échevine en charge des cultes à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Pour l'an prochain, la commune a déjà décidé d'augmenter les dotations. Le montant aujourd'hui pour les 9 églises est de 100 000 euros. Le budget pour 2023 sera de 150 000 euros.