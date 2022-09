Prix des énergies: voici les deux solutions proposées par la FGTB

Le secrétaire général de la FGTB wallonne était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. Jean-François Tamellini a notamment été interrogé sur la hausse des prix des énergies et les aides décidées vendredi par le gouvernement. Sont-elles suffisantes? Que propose-t-il comme solution?

Pascal Vrebos: L'aide de la Vivaldi (ndlr: le gouvernement fédéral) pour alléger les prix mirobolants de l'énergie, est-ce que c'est suffisant? Ou bien, comme vous l'avez dit dans la DH cette semaine, nous sommes à la limite de l'insurrection?

Jean-François Tamellini: Vous voyez que ce matin il faisait froid. Les gens n'osent pas rallumer leur chaudière parce qu'ils se disent qu'ils n'arriveront pas à payer les factures. C'est complètement insupportable. On reçoit des centaines de messages qui disent "On ne paiera pas ces factures, on n'est pas en possibilité de le faire". Donc les aides fédérales sont insuffisantes. 400 euros sur des factures de 5.000, 6.000 ou 7.000 euros. Ce qu'il faut faire, c'est trouver très rapidement des mesures complémentaires au niveau fédéral et au niveau régional.

Pascal Vrebos: Quoi par exemple, concrètement?

Jean-François Tamellini: En tout cas, au niveau régional pour ce qui me concerne, on est en train de discuter de réorienter des mesures du plan de relance wallon vers des mesures qui vont soulager les factures d'énergie. Mais ce qu'il faut faire surtout, c'est s'assurer que la facture finale reviendra au producteur d'énergie, pas question de plans d'austérité qui vont arriver dans quelques mois. Deuxième élément indispensable, si on veut arrêter de passer d'une crise à une autre crise, qui va nous mener vers des crises démocratiques vraiment dramatiques, il faut s'assurer que le secteur énergétique, qui est hyper stratégique, revienne sous giron public. C'est l'élément essentiel pour sortir de ces crises.