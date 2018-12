Problèmes de connexion internet chez Orange: "Le réseau est très instable"

Vous avez été très nombreux à nous signaler des problèmes de connexion internet sur le réseau Orange, via le bouton orange Alertez-nous. "Il y a un problème au niveau de la 4G chez Orange, plus d’internet ! Et nous n’avons reçu aucune information de la part du helpdesk, seulement qu'il faut prendre son mal en patience", a écrit Arnaud. "On ne peut plus travailler avec le téléphone, aucune connexion", a indiqué de son côté Tarek.



Orange fait bien face à des problèmes de connexion avec son internet mobile et fixe ce lundi matin, explique la porte-parole de l'entreprise de télécommunications.



"Nous avons des problèmes techniques avec l'internet mobile et fixe. Il n'est pas à l'arrêt mais très instable." Certains utilisateurs ne rencontrent aucun problème, tandis que d'autres bien. "Nous travaillons à une solution", a encore souligné la porte-parole.



Les problèmes ont commencé tôt lundi matin et sont toujours en cours. Les perturbations ont été répertoriées à l'échelle nationale mais le nombre de clients touchés est difficile à estimer tant la situation est "instable", selon l'opérateur.