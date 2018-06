Le gel du mois d'avril 2017 reconnu comme calamité agricole: les producteurs wallons vont recevoir plus de 5 millions d'euros

Pas moins de 139 producteurs wallons répartis sur 1.361 hectares pourront prochainement déclarer les dégâts occasionnés à différents types de culture suite au gel du mois d'avril 2017, a indiqué lundi le ministre wallon de l'agriculture, René Collin.

Le gouvernement wallon vient d'adopter l'arrêté de reconnaissance de cette période comme calamité agricole. Suivant les estimations, le montant total des indemnités s'élèverait à 5.571.381,17 euros.



À la fin du mois d'avril dernier, la Wallonie avait connu une importante chute des températures, parfois jusqu'à moins 10 degrés dans certaines régions. Cette vague de froid était intervenue après un mois de mars et un début de mois d'avril où les températures avaient été plutôt douces. Grâce à ce temps clément, les cultures fruitières avaient précocement repris leur croissance et donc déjà atteint, à la mi-avril, un stade de développement avancé.





"Le plus rapidement possible"



Le gel survenu, à ce stade de la floraison et au début de la fructification, a provoqué des dégâts importants, impliquant des répercussions sur la production finale. Les conditions à respecter pour la reconnaissance d'une calamité agricole étant largement remplies, le ministre "mettra tout en œuvre pour que les indemnisations soient payées le plus rapidement possible aux agriculteurs concernés", a-t-il encore assuré.