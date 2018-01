Profs et parents d'élèves pensaient débattre du fameux "Pacte d'excellence" mais sont frustrés: "En fait on n’a pas grand-chose à dire"

140 citoyens se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles, pour "débattre" du fameux Pacte d'excellence qui doit réformer l'enseignement. Des professeurs, des directeurs et des parents ont été appelés à donner leur avis sur ces changements, notamment en ce qui concerne les grilles horaires. Beaucoup espéraient être un peu plus impliqués dans les choix qui ont été posés. Simon François et Gilles Gengler les ont interrogés pour le RTL INFO 19H.

Pour la durée des cours dans le secondaire. Trois scénarios sont définis : 50 minutes par cours, deux fois 45 minutes, ou 6 semaines classiques et une semaine intensive consacrée à une matière spécifique, comme une langue ou des laboratoires de sciences. Enseignants et parents confrontent leurs arguments. "Mon avis est de garder le maintien des 50 minutes, car c’est le scénario qui s’adapte aux deux autres", explique Michel Parys, parent d’élève et membre de l’UFAPEC (Union des fédérations des associations de parents de l’enseignement catholique).

"Il y a des branches qui souffrent beaucoup: l’histoire et la géographie qui risquent d’être regroupées, alors qu’on sait que tout ce qui était étude du milieu jusqu'à présent, était un peu ce système-là, et n’avait pas bien fonctionné", estime Fabienne Paternotte, enseignante.

Les participants du jour sont des volontaires sélectionnés aléatoirement. Leurs avis divergents sur les différents scénarios. Leur point commun: une certaine frustration. "On nous propose un scénario qui est déjà cadenassé, et en fait on n’a pas grand-chose à dire. On peut choisir simplement entre deux scénarios pour le primaire et trois scénarios pour le secondaire", explique Tiffany Trogh, enseignante et membre de l’ASBL Impact.

"J’aurais préféré que ce soit plus ouvert, qu’on n’ait pas des carcans où il faut décider entre A et B ou A, B et C", ajoute Michel Parys.

La nouvelle grille horaire discutée ici sera mise en place en 2020 en primaire et en 2025 dans le secondaire. La fédération Wallonie-Bruxelles se basera sur le travail accompli ici pour trancher parmi les différents scénarios prévus par le pacte d’excellence.

"L'enjeu est important, puisqu'il donne un cadre. Bien entendu, l'organisation pratique des grilles, elle ne sera pas finalisée aujourd'hui ni la semaine prochaine, on continuera à travailler avec les acteurs par rapport à ça", dit Marie-Martine Schyns, ministre de l'Education à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La synthèse du travail participatif de cette journée est attendue dans les dix jours. Le gouvernement tranchera au plus tard dans deux mois.