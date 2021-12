Prolongation des mesures d'aides du fédéral: le secteur événementiel salue les décisions

Le secteur de l'évènementiel, à nouveau touché par les dernières mesures sanitaires décidées pour freiner l'épidémie, a réagi positivement vendredi aux mesures de soutien annoncées par le gouvernement fédéral.

Il a notamment été décidé de prolonger un paquet de mesures de soutien jusqu'à la fin du premier trimestre 2022, parmi lesquelles le droit passerelle "double" pour les indépendants qui voient leur activité fermée obligatoirement et le droit passerelle "simple" pour ceux qui n'ont pas été forcés à la fermeture mais voient une diminution de leur chiffre d'affaires de 40% par rapport à la référence de 2019.

Pour l'organisation sectorielle "Event Confédération", le gouvernement fédéral a ainsi "fait preuve de compréhension et de perspicacité à l'égard des besoins de nos entrepreneurs - employés - freelances - familles - et surtout des entreprises". Le secteur estime que les mesures pour le premier trimestre 2022 "sont bonnes", mais qu'une prolongation "pourrait être nécessaire si la réouverture du secteur est retardée" et que la période de trois mois de préparatifs après la relance des événements est respectée. "Pour ce redémarrage, le gouvernement devra en tout cas fournir des fonds et surtout des garanties de démarrage pour limiter le risque entrepreneurial", juge l'Event Confédération. Pour cette dernière, "la meilleure mesure de soutien que le gouvernement puisse prendre est la réouverture du secteur".

Le secteur demande enfin que la priorité soit donnée aux solutions à long terme via des baromètres ou des plans d'urgence "afin que le yo-yo des dernières semaines ne se répète plus sur le dos du secteur événementiel".