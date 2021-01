Prolonger les soldes de 2 semaines: est-ce une bonne idée pour les commerçants?

La crise sanitaire et les mesures en place ne poussent pas les clients dans les magasins. Les soldes d'hiver ont démarré très timidement ce 4 janvier. D'où cette idée qui sera examinée à la Chambre en urgence aujourd'hui de prolonger la période de deux semaines.

Officiellement, lancés lundi les soldes démarrent plus que timidement en ce mois de janvier. Notre équipe s'est rendue dans une maroquinerie de Namur où les mesures sanitaires rendent les clients hésitants. Christophe Pirlot, gérant d'une maroquinerie: "Les gens aiment faire les courses on couple et comme c'est interdit dans les magasins et que les magasins ne laissent entrer qu'une seule personne à la fois, et bien du coup cela fausse un peu la donne et les gens viennent moins se promener."

"Les clients que j'ai habituellement sur l'heure du midi, et bien je ne les vois plus parce que le télétravail fait qu'il n'y a plus personne en ville", regrette Laurence Dann, gérante d'un magasin de vêtements à Namur.

Prolonger des soldes de quinze jours afin d'écouler les invendus: c'est la proposition de loi déposée au Parlement fédéral. Mais qu'en pensent les principaux intéressés, à savoir les commerçants. "Moi personnellement je trouve que ce serait pas mal", estime une indépendante.

Daniel Amato, gérant d'un magasin de vêtements développe son avis: "Oui pour liquider la marchandise, pourquoi pas... Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi passer à une nouvelle saison et à un renouveau..."

"Pourquoi pas... mais de toute façon à la fin des soldes on continue toujours avec des prix rond", estime Laurence Dann.

"Les gens continuent quand même à faire des offres après les soldes et à faire des bonnes affaires, donc les promos continuent

quand même toujours un petit peu tant que les nouvelles collections ne sont pas rentrées", estime Christophe Pirlot.

L'Union des Classes Moyennes est également partagée. "Il est trop tôt pour décider", estime-t-elle.

Pierre-Frédéric Nyst, président de l'UCM: "Le mois de février il est toujours mauvais, donc c'est une façon peut-être aussi de sauver le mois de février. D'un autre côté, certains nous disent que la période des soldes est une période qui est compliquée: "Ne la prolongeons-pas éventuellement il faut liquider le plus rapidement possible et il faut faire de la place pour les nouvelles collections qu'on voit arriver donc c'est un peu partagé."

Comeos, la Fédération du commerce et l'organisation flamande UNIZO sont quant à elles favorables à un prolongement des soldes jusqu'à la mi-février. Il reviendra donc à la Chambre de trancher la question.