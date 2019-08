Promenade sur le "sentier de l'étrange" à Ellezelles: prenez garde aux mystérieuses créatures qui le gardent (vidéo)

Cette semaine, RTL INFO vous aide à découvrir des lieux de promenades exceptionnels en Wallonie avec la série de reportages "Les balades de l'été". Rendez-vous cette fois dans le Hainaut pour le "sentier de l'étrange" à Ellezelles, en Wallonie picarde. Au menu: un paysage de collines et des sculptures étranges liées à l'histoire locale. Les coordonnées GPS sont à télécharger en bas de l'article.

Le sentier que nous allons parcourir propose aux promeneurs de se hisser en haut d'une colline. Il se trouve au cœur de l'un des onze parcs naturels de Wallonie, celui du Pays des collines. Il couvre onze communes, dont celle d'Ellezelles. C'est là notre point de départ, au pied de l'église.



Le parc du Pays des collines a été créé il a une vingtaine d’années pour préserver le milieu. Il s'agit d'un vaste territoire vallonné de 23.000 hectares, proche des plaines de l’Escaut et de la Dendre.



Sur le sentier, nous avons retrouvé Christian, notre guide. "On voit nettement cette cuvette avec le sommet des petites collines, parce que ce sont des petites collines de 120 à 130 mètres, qui font le charme de ce pays", décrit Christian Pieman, président de l'ASBL "Les Amis de Watkyne".



"L'origine de ces collines s'explique de manière géologique. Il y a quelques millions d'années, la mer recouvrait la région ici. En se retirant, des zones n'ont pas pu être érodées, ce sont ces zones plus élevées", précise Bernadette Duhaut, chargée de mission du Parc naturel du Pays des collines.



Le point culminant du parc naturel se situe à 157 mètres d’altitude. Les collines présentent des sommets boisés car elles sont préservées de l’agriculture.



Pour veiller sur ce patrimoine, de curieuses créatures guettent les promeneurs. Le sentier de l’étrange doit son nom à leur présence. Le visiteur découvre les sculptures au fil de la balade.



Elles sont le fruit du travail d’un artiste local. Il a trouvé son inspiration dans l’histoire de la région. "Nos contrées sont un peu mystérieuses, et il s'est rendu compte au fil de ses recherches qu'on parlait très souvent de sorcières, de diablotins, de nutons, etc. Et il a remarqué durant ses recherches historiques qu'il a fait en 1972 qu'effectivement il y avait eu des sorcières à Ellezelles", explique Christian Pieman.





Des milliers de promeneurs chaque année



Le sentier de l’étrange passe par le centre d’Ellezelles et fait les affaires du secteur touristique. Car cette balade est l’une des plus emblématiques de la Wallonie picarde. Elle séduit chaque année entre 15.000 et 20.000 promeneurs.



"Ça attire quand même pas mal de touristes tout au long de l'année, parce que c'est vraiment une balade qu'on sait faire à toute époque de l'année, tant en hiver qu'en été. Ça attire des touristes de France, de pays européens, même au-delà", confie Liza Cornu, employée de la Maison du Pays des collines.





Informations pratiques



Le parcours est facile à réaliser, mais il est inaccessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.



Sans vous arrêter, comptez 1h30 pour effectuer les 5,7 kilomètres.





CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE PARCOURS EN FICHIER GPX



(Il s'agit d'un fichier Zip, décompressez-le pour obtenir le fichier GPX. Ensuite vous devez avoir une application permettant d'ouvrir les fichiers GPX pour afficher les coordonnées GPS)