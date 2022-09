Promotions moins importantes qu’annoncées, "shrinkflation": les nouvelles techniques pour gruger les clients et comment éviter de se faire avoir

Les prix de plusieurs biens de consommation courantes augmentent, suite à la hausse récurrente des prix de l’énergie. Pour alléger la note de leurs clients, les supermarchés multiplient les promotions mais le consommateur en ressort-il vraiment gagnant? L’association Test Achats a mené l’enquête. Et sa porte-parole Julie Frère a détaillé ses conclusions ce mardi dans le RTL info Bienvenue.

Test Achats suit les prix de 3.000 produits dans les supermarchés et chaque mois, on peut voir l’évolution. Une hausse de plus de 12% est constatée par rapport à l’année dernière, avec certains pics, par exemple la moutarde, le papier toilette, le beurre ou le paquet de spaghettis, là ce sont des augmentations de plus de 30%.

Dans ce contexte, il est intéressant de pouvoir bénéficier de promotions mais sont-elles réellement avantageuses?

Tous les supermarchés proposent des promotions. Par exemple, Carrefour promet plus de 1.000 produits à moins d’un euro. Test Achats a recensé, sur le site du distributeur, seulement 374 produits à moins d’un euro et plus de 100 sont déjà indisponibles. L’association a aussi constaté que sur 36 prix, examinés avec plus d’attention, aucun n’a diminué. Par contre, il y en a onze qui ont augmenté depuis l’action Pouvoir d’achat.

Si on prend l’autre action : les 100 prix bloqués pendant 100 jours. Là, on n’est pas à 100 produits mais 58 produits en ligne et 28 sont indisponibles. Il y a une grande différence entre les chiffres annoncés par Carrefour et ceux qu’on peut vérifier en ligne.

Autre exemple chez Albert Heijn, le groupe promet sur 1.000 produits, d’avoir le second article gratuit. L’association a vérifié sur son site internet et a trouvé 260 promotions 1+1 gratuit. "Entre 260 et 1.000 produits, il y a quand même une grande marge", pointe Julie Frère.

Alors faut-il se méfier des promotions?

Il y a des promotions intéressantes mais il ne faut pas perdre ses réflexes. Il ne faut pas se ruer dessus, sans réfléchir. "Il faut garder le réflexe de comparer les prix à l’unité, au kilo ou au litre" pour savoir s’il s’agit vraiment d’une affaire, estime Julie Frère.

Attention aussi au phénomène de "shrinkflation"

Ce phénomène consiste à vendre un produit au même prix, en diminuant la quantité présente dans l’emballage. C’est une façon un peu trompeuse de faire passer une hausse de prix pour le consommateur. Celui-ci pense acheter le même produit qu’il a toujours acheté et à la fin de l’année, il va se rendre compte qu’il aura payé plus cher, parce qu’il aura dû acheter plus souvent ce même produit.

Avec cette importante inflation, Test Achats conseille plus que jamais de comparer les différents magasins, les différents prix, même des produits qu’on a l’habitude d’acheter, parce qu’on n’est pas à l’abri d’une hausse des prix qui serait un peu passé inaperçue.