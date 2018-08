Propos homophobes à Ans - Si les propos de M. Huygen sont avérés, il ne peut se présenter sur une liste PS

(Belga) "Si les propos de M. Huygen sont avérés, il ne peut se présenter sur une liste PS aux élections communales", avertit samedi soir le président du PS Elio Di Rupo dans un communiqué. Henri Huygen, échevin à Ans (province de Liège) est accusé par le premier échevin de la commune Thomas Cialone (MR) d'avoir tenu des propos homophobes à son encontre.

"Les propos et attitudes relatés, s'ils se confirment, sont en opposition totale avec les valeurs socialistes d'égalité, de fraternité, de liberté et de justice. Le PS est le parti qui porte tous les combats en faveur des libertés et droits individuels. Il est inacceptable qu'un élu socialiste, qui plus est échevin de l'égalité des chances, bafoue nos valeurs fondamentales. Cette personne ne peut représenter le PS à un quelconque niveau", affirme Elio Di Rupo. Le Président du PS invite également la Fédération de Liège et ses instances "à examiner l'affaire avec la célérité requise, afin de déterminer si l'intéressé peut ou non rester membre du PS." Samedi après-midi, l'échevin a été entendu par sa section locale. Il a nié les faits. L'échevin MR a pour sa part annoncé qu'une plainte sera déposée lundi. (Belga)