Prudence au volant: des contrôles de vitesse à l'échelle nationale auront lieu ces mercredi et jeudi

La police fédérale organisera la dixième édition du marathon de la vitesse de mercredi matin 06h00 à jeudi même heure. Cette opération aura lieu en collaboration avec environ 130 zones de police locales. Ce contrôle de vitesse à grande échelle, pour lequel les citoyens pouvaient proposer eux-mêmes des lieux où se posteraient les forces de l'ordre, a pour but de sensibiliser les automobilistes.



L'an dernier, la police a constaté 1,3 million d'excès de vitesse. Or rouler à trop vive allure est la cause directe de 30% des accidents mortels, qui coûtent la vie à 200 personnes par an, rappellent les organisateurs de l'opération. Le but de cette opération est de sensibiliser tout un chacun à la vitesse. "La prévention sans les contrôles ne fonctionnent pas et les automobilistes n'accepteraient pas de la répression sans de la prévention", analyse-t-on au sein de la police intégrée.

Vers un boycott de certains policiers ?

Lors du dernier marathon de la vitesse, les 18 et 19 avril derniers, 1.390.425 contrôles avaient eu lieu, dont 2,53% d'excès de vitesse (35.158). Il y a un an, ce taux était de 2,82% (36.561 automobilistes).

Pour cette dixième édition, les citoyens avaient jusqu'au début du mois pour proposer, via le site internet jeflasheaussi.be, des lieux de contrôle où ils ne se sentaient pas en sécurité. En Wallonie, on a recensé 3.020 signalements, essentiellement pour des vitesses excessives, contre plus de 8.700 au nord du pays. Juste après l'annonce des dates de ce marathon, les trois syndicats policiers (SNPS, CGSP et CSC) avaient annoncé leur volonté de boycotter cette opération afin de protester contre le manque d'effectifs au sein des forces de l'ordre et le changement de leur statut.