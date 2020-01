Prudence, de faux billets circulent dans plusieurs régions: l'argent sert pour le cinéma

C’est un phénomène repéré depuis plusieurs mois en Europe et qui touche une partie de la Belgique depuis quelques semaines: la mise en circulation de faux billets. Fabien gère une sandwicherie à Mons et son employé a été dupé: "Ils viennent sur l’heure du midi où c’est un peu le coup de feu." Même chose pour Vanessa qui gère un salon de coiffure à Arlon: "Pour moi, c’est une mauvaise nouvelle. Ce n’est que 10 euros mais pour certaines personnes, à l’heure actuelle, c’est énorme."

De faux billets retrouvés à Tournai, Huy, Hannut. Leur point en commun, c’est de la "moovie-money". Régis Kalut, porte-parole de la police fédérale, nous en dit plus: "Le moovie-money existe avec des règles bien précises pour qu’il puisse servir dans le cinéma, la publicité. Le billet doit être d’une taille différente voire une mention sur un certain pourcentage de surface du billet. Le moovie-money (en circulation) ressemble visuellement de loin fort à un vrai billet et il est écoule comme tel."

Attention, si on vous paie avec de faux billets, il faut les rendre à la police. Tenter de l’écouler à votre tour fait de vous un receleur qui risque la prison.