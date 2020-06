Prudence: de nouveaux faux e-mails au nom du SPF Finances en circulation

Le SPF Stratégie et Appui informe mardi d'une tentative de phishing en circulation depuis le 15 juin et met en garde les utilisateurs de l'eBox.



Un e-mail indique aux utilisateurs qu'ils peuvent bénéficier d'une indemnisation corona auprès du SPF Finances et les redirige vers un site web qui est une copie de myebox.be. Sur ce site, "on vous demandera de vous connecter et de compléter vos coordonnées bancaires. Ne le faites en aucun cas", enjoint le SPF.

L'administration rappelle que Myebox envoie uniquement des notifications depuis l'adresse myebox.noreply@bosa.fgov.be. et que les messages officiels provenant de Myebox s'adressent toujours à leur destinataire en mentionnant leur nom et non via "Chère Madame, Cher Monsieur". En cliquant sur le lien contenu dans l'e-mail frauduleux, l'utilisateur est redirigé vers un site

web dont l'URL est www.corona-compensatie.be. "Il ne s'agit (donc) pas d'un site de l'administration fédérale", ponctue le SPF.

Plus d'informations sur www.safeonweb.be