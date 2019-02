Prudence si vous avez acheté des saucissons chez Delhaize: ils contiennent un allergène non mentionné

Delhaize prévient samedi ses clients que des saucissons secs de sa marque ont été vendus comme des saucissons au Reblochon alors qu'ils sont aux noix. Les personnes allergiques aux noix sont invitées à ne pas les consommer et à se faire rembourser en magasin. Sont concernés des saucissons "au Reblochon" de 200g vendus sous la marque Delhaize, avec le code EAN 5400112541012 et le numéro de lot 90427047. Leur date limite de consommation est le 22 avril 2019.Il n'y a aucun danger pour les consommateurs qui ne sont pas allergiques aux noix.Pour plus d'informations, le service Client de Delhaize peut être contacté au numéro gratuit 0800/95.713.