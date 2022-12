Prudence si vous prenez le volant: l'IRM émet une alerte aux "conditions glissantes" dès ce soir

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune aux "conditions glissantes", valable dès jeudi soir jusqu'à vendredi en fin de matinée.

Des nappes de brouillard givrant et des plaques de glace pourraient se former cette nuit et vendredi matin, précise l'IRM appelant à la prudence sur les routes. D'après les prévisions, les minima vont dégringoler jusqu'à -8 degrés en haute Ardenne.

L'alerte jaune entrera en vigueur dès 23h00 ce jeudi soir jusqu'à 11h00 vendredi matin dans toutes les provinces, sauf à la Côte où elle ne sera activée qu'à partir de 04h00 vendredi jusqu'à 11h00.

