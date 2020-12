Vigilance accrue dans les prochaines heures: les routes risquent d'être glissantes

Selon les dernières prévisions météorologiques, des précipitations hivernales (chutes de neige) sont prévues sur les provinces de Liège et Luxembourg, à partir de 22h ce dimanche. La vigilance est renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier.

Adapter sa vitesse



La Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route est activée. Les usagers doivent rester très vigilants, malgré les épandages et, en particulier, lundi matin, demande le centre régional wallon de crise. Les automobilistes et les chauffeurs de poids-lourd sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manoeuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.

Il est également recommandé aux usagers, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon (//trafiroutes.wallonie.be ou //www.inforoutes.be).

