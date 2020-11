Lors du premier confinement, un Belge sur deux a vécu un mal-être selon une étude de l'UCLouvain. Nous voici aux portes d’un second, la santé mentale est une des préoccupations d'après les déclarations d'Alexander De Croo après le comité de concertation vendredi. Confiner, déconfiner, reconfiner : ces phases changent souvent la vie. L'inconnu, le manque des autres, la peur mais aussi le fait de voir les choses autrement nous impactent.

"La situation actuelle peut aussi permettre de se rendre compte de choses sur soi, qu'on a besoin de temps pour soi, qu'il est positif de ne pas courir dans tous les sens, de ne pas avoir besoin de nombreuses distractions pour aller bien et d'accepter aussi que parfois on ne va pas bien et que ça fait partie de la vie normale", explique Catherine De Geynst, psychologue clinicienne au centre de référence en Santé Mentale (CRESAM).

Garder contact avec la vie normale

Le nouveau confinement intervient à l'automne, la météo sera plus maussade que lors d'un premier au printemps. Il est important de conserver ses repère, ses rituels, ses rythmes. La routine rassure. "Dans une situation comme celle-ci, il est important de garder le contact avec les petites choses de la vie quotidienne et de ramener de la vie dans son quotidien et de mimer en fait la vie normale".

S’aérer, faire du sport, de la relaxation, ou même tout simplement se balader en forêt est bénéfique. Ces activités évitent de ruminer. Le confinement peut aussi être le moment de prendre soin de soi et des autres ajoute Catherine De Geynst : "La solidarité, l'altruisme, le fait de s'intéresser à l'autre diminue considérablement les effets négatifs du stress pour soi. C'est un peu de l'altruisme par égoïsme".

Si vous êtes dépassés, vous pouvez vous tourner vers un professionnel. Informations sur trouverdusoutien.be

COVID 19 en BELGIQUE: où en est l'épidémie ce dimanche 1 novembre?