Psychologue, Maurice explique pourquoi le confinement peut avoir un impact négatif sur le mental des jeunes

Le psychologue et expert en éducation Maurice Johnson Kanyonga était l'invité du RTL INFO 19H ce samedi. Notre présentateur Simon François lui a notamment demandé si le confinement avait un impact négatif sur la santé mentale des plus jeunes.

"J'ai le sentiment, et je le vois sur le terrain, c'est un sujet qui est resté négligé. Effectivement, au niveau des enfants il y a des impacts. Alors au début c'était très sympa de rester confiné à la maison. Mais très vite, beaucoup d'enfants et de jeunes ont ressenti le besoin de voir autre chose. Et même de se distancier de ses parents. Dans la construction d'un individu, d'un jeune, il y a la nécessité de pouvoir s'identifier à d'autres personnes qu'à ses parents", a d'abord indiqué le spécialiste.

Il a ensuite poursuivi son explication en prenant des exemples: "On n'est pas juste le fils ou la fille de. On est aussi simplement le gardien de but du FC Namur. Ou le chef des guides de la patrouille de Charleroi-Sud. Ou simplement le copain, l'élève ou le délégué de classe… Ce genre de choses. Donc ça reste nécessaire dans la construction identitaire des enfants de retrouver du lien social".