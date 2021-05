Le comité de concertation se réunit à nouveau ce mardi matin pour actualiser son plan "Plein air" et décider des prochaines étapes dans l'assouplissement des mesures anti-Covid cet été. Mais qu'attendent vraiment les Belges de ce Codeco? Nos journalistes Vincent Jamoulle et David Müller ont tenté de le découvrir ce matin dans les rues de Liège.

"L'augmentation de la bulle pour recevoir des personnes chez soi et voir des autres personnes parce que pour l'instant cette bulle limitée est vraiment difficile", dit un premier passant interrogé par notre équipe.

"Qu'on ouvre tout, que l'Horeca puisse ouvrir complètement, que l'économie recommence parce que tout est occupé à mourir, et puis voir nos familles, voir nos nos amis, revivre", demande une dame.

"J'espère bien qu'un jour, on va bouger les masques, qu'on va commencer à se toucher, à se rapprocher. Pour l'instant, je vis dans mon cocon. C'est un peu triste et ça commence à peser psychologiquement", explique un homme.

"Il ne faut pas aller trop vite parce que je ne souhaite vraiment pas qu'on reprenne une quatrième vague donc on doit rouvrir mais petit à petit surtout", tempère un autre.

"De tout fermer parce que des gens vont être contaminés et ça va aller de plus en plus mal. Les jeunes sont inconscients. Dans le Carré, c'était la foule hier, il n'y avait pas 1,50 m de distance, rien du tout", ajoute une dame.

"Les voyages, ça manque depuis le début quand même. J'ai de la famille à l'étranger, et ils reviennent 4-5 fois par an, ça fait un moment qu'on n'est pas parti les rejoindre, donc ça manque", confie un papa.

"On espère au mois de septembre de retrouver des cours en présentiel", dit un jeune. Même son de cloche pour son ami: "Les voyages, honnêtement, ça vient au second plan. C'est les cours le plus important".

"Un truc qui me ferait vraiment plaisir? Ouvrir le Carré, sortir jusqu'à 6h du matin et voir plein de monde sans faire attention, sans masque, se serrer dans les bras et se faire des bisous", espère un dame.