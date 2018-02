Qu'est-ce que le "Hot Coil Challenge", le nouveau défi dangereux en vogue chez les adolescents?

La liste des challenges dangereux, à la mode chez les adolescents, ne cesse de s'allonger.

Le "Hot Coil Challenge" est un nouveau challenge né aux Etats-Unis, il y a quelques jours. Largement partagé sur les réseaux sociaux, il est déjà très en vogue chez les adolescents, malgré les dangers qu'il présente...

Ce défi consiste à poser une partie de son corps sur une plaque de cuisson brûlante. Le but est de tenir ainsi le plus longtemps possible, puis de partager sa "performance" sur les réseaux sociaux.

Les risques de cette pratique sont bien évidemment extrêmes. Les personnes qui se sont essayées à ce challenge ont été vivement brûlées. Certaines présentent des cicatrices qui resteront à vie.





Des jeux morbides dénoncés par les autorités

Ce challenge s'ajoute à la longue liste de défis inventés et pratiqués par des adolescents prêts à tout pour flirter avec le danger. On se souvient notamment du "Hot water challenge", qui consistait à asperger quelqu'un d'eau bouillante. Plus récemment, on assistait également à la naissance du "Tide Pod Challenge" dont le but était d'avaler des capsules de lessive...

Régulièrement, ces jeux morbides sont dénoncés par les autorités. Ces dernières tentent alors de raisonner et sensibiliser les jeunes aux risques auxquels ils s'exposent.