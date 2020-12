Qualifications de l'Euro de badminton par équipe mixte - La Belgique battue par la Russie

(Belga) La Belgique s'est inclinée devant la Russie pour son deuxième match lors des qualifications pour le Championnat d'Europe 2021 de badminton par équipe mixte, vendredi soir à Aartselaar.

La Belgique et la Russie avaient abordé leur campagne jeudi par des succès respectifs contre la Suisse (3-2) et la Pologne (5-0). Les Russes ont continué sur leur lancée vendredi. Le premier match a vu Maxime Moreels (BWF 97) inquiéter Vladimir Malkov (BWF 73) mais le Nivellois de 29 s'est incliné deux sets à un (21-8, 19-21, 21-16). Dans la foulée, la N.1 belge Lianne Tan (BWF 45) a été battue en deux sets par Evgeniya Kosetskaya (BWF 25) sur le score de 21-15 et 21-13. Le double messieurs, troisième match de la soirée, a scellé l'issue de la rencontre. En effet, la 24e paire mondiale Vladimir Ivanov et Ivan Sozonov s'est imposée en deux sets (21-15, 21-14) contre Julien Carraggi et Jona Van Nieuwkerke. Qu'importe les résultats du double dames et du double mixte encore au programme, les Belges ne pourront pas inverser la tendance. Dans le premier match de la journée, la Suisse s'est imposée 4-1 devant la Pologne, que les "Red Shuttles" affronteront samedi (15h00). Le groupe 2 de ces qualifications, disputé sous forme de "round robin", se joue au Yonex Center d'Aartselaar jusqu'à vendredi. Le vainqueur sera qualifié pour la phase finale qui se jouera du 16 au 20 février 2021 à Vantaa en Finlande. Outre le pays organisateur, le Danemark, tenant du titre, est automatiquement qualifié. Les six autres nations seront les vainqueurs des six groupes de qualification. (Belga)