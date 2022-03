Qualifications Mondial de handball 2023 - Les Red Wolves battus 28-26 en Slovaquie en barrage aller

(Belga) Les Red Wolves, l'équipe nationale de handball, se sont inclinés 28-26 en Slovaquie en barrage aller pour le Mondial 2023 de handball, mercredi à Topolcany, en Slovaquie.

Emmenés par Serge Spooren (7 buts), les Belges ont mené 10-14 à la mi-temps, avant de voir la Slovaquie, éliminée en phase de poules du dernier Euro qu'elle co-organisait, prendre l'avance au marquoir pour s'imposer avec 2 buts d'écart. Le match retour aura lieu samedi à Hasselt (20h10). Le vainqueur de cette double confrontation décrochera son billet pour le Mondial 2023. Il devait initialement défier la Russie au dernier tour de qualifications, prévu mi-avril, mais la Russie a été suspendue par la Fédération européenne de handball (EHF) en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. S'ils parviennent à décrocher leur billet au match retour, les Wolves seront qualifiés pour le premier grand tournoi de leur hisoire. Le Mondial se jouera en Pologne et en Suède du 11 au 29 janvier 2023. La Pologne et la Suède, pays organisateurs, et le Danemark, champion en titre, sont qualifiés d'office pour la phase finale. L'Espagne, la France et la Norvège ont décroché un ticket pour le Mondial via l'Euro. (Belga)