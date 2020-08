Quand pourra-t-on mettre nos masques au placard? Réponse de la présidente des experts du déconfinement

Un Conseil national de sécurité s'est tenu ce jeudi concernant l'épidémie de coronavirus en Belgique. A l'issue de la réunion, la Première ministre a notamment expliqué que nous allions devoir vivre avec le virus pendant plusieurs mois. Dans cette optique de long terme, le GEES, le groupe d'experts sur la stratégie de sortie et le déconfinement, sera dissous. Il sera remplacé par un conseil consultatif qui devra se concentrer sur le bien-être mental et les contacts sociaux.

Notre journaliste Olivier Schoonejans a interrogé Erika Vlieghe, invitée du RTL INFO 19H, sur ce sujet notamment. L'infectiologue a présidé le GEES ces derniers mois.

Olivier Schoonejans: Vous avez conseillé les politiques durant tout ce déconfinement. On l'a vu, on part sur des mesures qui vont durer longtemps. Est-ce qu'on ne parle plus de déconfinement aujourd'hui?

Erika Vlieghe: Pas exclusivement. C'est ça un peu la situation. Au moment où le GEES a commencé ses activités, le mandat de ce groupe était de se focaliser sur comment est-ce qu'on peut sortir de ce lockdown, de ce confinement. Vous voyez, une crise vient de phase en phase. A un moment donné, on s'est rendu compte que ce ne serait pas seulement le déconfinement. Il y aura aussi des moments de reconfinement, ou des combinaisons comme on a maintenant.

Olivier Schoonejans: Concrètement, le port du masque, ça va encore durer combien de temps? Des semaines, des mois, des années?

Erika Vlieghe: C'est difficile à dire. Honnêtement, ce que je pense, des mois au moins. Je pense que ça va nous accompagner pendant des mois et des mois. Surtout dans les mois d'hiver où on aura encore pas mal d'autres infections respiratoires qui vont troubler un peu l'image de cette maladie. Ça va nous aider je pense.