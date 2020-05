Quand pourrons-nous déclarer la fin de l'épidémie du coronavirus? La réponse du porte-parole interfédéral, Yves Van Laethem

Ce lundi 4 mai, la Belgique est entrée dans sa phase de déconfinement. Progressivement, des mesures vont être levées afin de permettre à la population de reprendre une partie de ses activités. Est-ce le bon timing? Peut-on parler d'un déconfinement précipité?

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral pour le Covid-19, nous a éclairé à ce propos sur le plateau du RTL INFO 19h. "Les critères demandés par différents experts (pour le déconfinement) sont rejoints. On a assez de tests, on a une ébauche de traçing qui devrait fonctionner dès lundi prochain, on a des hôpitaux qui sont moins occupés autant en soins intensifs que dans les nouvelles admissions. Et on a le masque porté par la population et qui semble assez bien porté dans les moyens de transport. On a la base qu'il faut pour continuer vers cette deuxième et première vraie étape du déconfinement", nous explique-t-il.

Les chiffres le montrent. L'épidémie ralentit sur notre territoire. Le nombre de décès mais également le nombre d'admissions à l'hôpital diminuent fortement.

Quand pourrons-nous dire que l'épidémie est derrière nous?

"Pour l'OMS, la fin d'une épidémie est lorsque l'on a plus de cas de la maladie sur un territoire pendant deux fois la période d'incubation de la maladie (14 jours pour le Covid-19). Il faudrait donc ne plus avoir de cas de Covid-19 en Belgique pendant 28 jours. Il faut s'imaginer donc qu'il faudra attendre un certain temps", nous précise l'infectiologue.

