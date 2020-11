Quand pouvons-nous espérer un retour à la vie d'avant? "L'été qui vient sera plus normal que l'été passé", assure ce Professeur

L'immunité de groupe sur base naturelle est un leurre selon les scientifiques. Les nombreuses études entreprises durant les derniers mois l'ont prouvé: seul un vaccin permettra d'atteindre une immunité de groupe. Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Charlotte Martin, infectiologue et cheffe de clinique au CHU Saint-Pierre a réaffirmé cette conviction. "Je pense que le vaccin va être indispensable pour sortir de la crise. On n’est pas obligé de vacciner 100% de la population mais il est essentiel de vacciner les personnes fragiles et les personnes qui gravitent autour", a-t-elle indiqué.

Le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem a expliqué que l'immunité de groupé était obtenue lorsque entre 60 à 70% de la population possède des anticorps. Une fois que la vaccination des Belges sera lancée, à partir de quand pouvons-nous espérer un retour à la vie d'avant? "Je pense qu’il faudra quelques mois, peut-être 3,4 peut-être plus pour vacciner assez de gens. Peut-être plus. L’été aura l’avantage d’être une vie en plein air avec une base de gens dont les personnes fragiles seront vaccinées. Ce qui fera déjà une grosse différence par rapport à maintenant. Il y aura encore une politique de vaccination qui va se poursuivre pendant des mois et il faudra encore vivre encore avec le virus", éclaire Yves Van Laethem.

Un sentiment partagé par Geert Molenberghs, professeur en Biostatistique à l'Université de Hasselt et KUL. "Je pense que l’on peut considérer que l’été qui vient sera plus normal que l’été passé", indique-t-il.

