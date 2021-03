Quand va-t-on pouvoir ne plus porter de masque? Le Premier ministre répond en direct sur Facebook

C'est une première en Belgique. Le Premier ministre Alexander De Croo est en direct sur Facebook ce mercredi à partir de 20h. Un an après le début de la crise du coronavirus, il a répondu aux questions des Belges en vidéo, et depuis sa page Facebook.

"Quand va-t-on pouvoir ne plus porter de masque?", lui demandait Micheline. Voici la réponse d'Alexander De Croo: "D'un côté, je pense qu'on est habitué aux masques. De l'autre côté, cela reste quelque chose qu'on aime vraiment pas. Le port du masque est un élément important parmi les mesures qui sont en vigueur. Ce sont des mesures de protection pour nous-même et les autres. C'est une mesure importante. Je pense qu'on va garder le port du masque encore un certain temps. C'est la manière la plus directe pour se protéger les uns des autres. Le jour où l'on voit que suffisamment de gens sont vaccinés, que la situation sanitaire est sous contrôle, que nos experts nous expliquent qu'il est possible de ne plus devoir porter le masque, alors clairement, on n'obligera plus à le porter".