Quarantaine obligatoire pour 210 enfants de maternelle à Ixelles après 2 cas positifs: "On les a appelés un à un"

Ce dimanche, 2 animateurs extrascolaires ont été testés positifs au coronavirus. Tous les enfants des écoles communales 7 et 8 ont donc été écartés dès lundi. Romain De Reusme, échevin de l’enseignement à Ixelles, était l'invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. Il nous explique la procédure mise en place face à cette situation exceptionnelle. "C’est une situation difficile mais ce n’est pas une décision difficile à prendre. Nous respectons strictement la circulaire de l’ONE. Nous avons été face à une situation particulière où deux animateurs extrascolaires ont été testés positifs. Nous avons dû enclencher la procédure", détaille-t-il.

Concrètement, 210 élèves de maternelle sont donc priés de rester à la maison pendant 14 jours Cela fait suite à la contamination de deux animateurs extrascolaires. Ces personnes n'interviennent pas en classe mais se chargent notamment de l'accueil des enfants ainsi que de la pause déjeuner à la cantine. Leur proximité avec de nombreux enfants a contraint la direction d'intervenir.

Les enseignants sont encore en contact avec les enfants

"On avait demandé au personnel de nous renseigner immédiatement en cas de cas positif. Ces animateurs avaient été écartés un peu plus tôt dans la semaine car ils commençaient à présenter des symptômes. ils ont passé le test comme c’est demandé. On a reçu les résultats du test ce dimanche à midi et immédiatement, on a appelé la direction de l’instruction publique, les directions d’école, le secrétariat, les infirmiers et médecins. On s’est réunis et on a appelé un à un les élèves pour les prévenir de la situation et des consignes", a indiqué l'échevin.

Malgré la quarantaine, les enfants continuent leur apprentissage. "Depuis hier, les enseignants sont encore en contact avec les enfants. On a débloqué une plateforme internet et on s’est assuré qu’ils aient les moyens d’y accéder. Tous les enseignants ont préparé des jeux et exercices. Les enfants ne sont pas abandonnés", a insisté Romain De Reusme.