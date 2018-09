Quatre nouveaux radars tronçons bientôt installés en Wallonie: voici où il faudra lever le pied

Le radar tronçon du tunnel de Cointe à Liège fait des petits. Quatre nouveaux radars de ce type vont faire leur apparition sur les routes wallonnes.

Quatre radars tronçons seront prochainement installés le long des routes wallonnes, sur la N58 à Comines-Warneton, sur la N527 à Beloeil (Quevaucamps), sur la N966 à Namur et sur la N971 à Anhée (Denée), a annoncé jeudi le ministre wallon de la Mobilité, Carlo Di Antonio (cdH). Au total, la Région a prévu une enveloppe de 7 millions d'euros pour équiper de ces radars une quarantaine de sites.

Les radars tronçons permettent de contrôler la vitesse sur une section de route plutôt que sur un point précis, sécurisant ainsi un large tronçon en y encourageant la diminution de la vitesse alors qu'en Wallonie, 30% des accidents mortels sont causés par une vitesse excessive ou inadaptée.

Leur implantation est organisée uniquement dans ou à proximité d'une zone à risque ou particulièrement accidentogène, requérant une limitation de vitesse cohérente et justifiée, a précisé le ministre selon qui tous les radars tronçons seront systématiquement annoncés et signalés. "Il n'est pas question de surprendre les usagers par ces contrôles mais bien de sécuriser les lieux et de limiter le nombre et la gravité des accidents en Wallonie", a conclu Carlo Di Antonio.