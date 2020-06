Quatre scénarios pour la rentrée scolaire: "On va devoir imaginer 2 ou 3 horaires différents et basculer de l'un à l'autre"

Les ministres de l'Education des Communautés française, flamande et germanophone se sont mis d'accord mercredi soir sur un plan commun pour l'organisation de la prochaine rentrée scolaire en fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Quatre scénarios sanitaires ont été élaborés avec des modalités propres concernant la présence des élèves en classe, et ils auront un impact sur l'enseignement secondaire (voir les détails).

Dans certains cas, les élèves n'iront à l'école que 4 jours par semaine. "Le tout est de savoir quels cours vont être perdus le mercredi. Si on regarde les choses concrètement, ça fait 4 heures de perdus. Il va falloir voir comment on va s'organiser. Comment je l'imagine ? Je pense qu'on va devoir, comme la plupart des écoles, imaginer 2 ou 3 horaires de cours différents et basculer d'un horaire de cours à un autre", a expliqué Olaf Mertens, directeur en province de Namur, sur les ondes de BEL RTL.

Mais dans les prochaines semaines, "tous les directeurs vont souffler, car ils sont sur les genoux", suite aux derniers mois qui leur ont demandé beaucoup de souplesse et d'adaptation… "On aura l'occasion par après de réfléchir aux meilleurs scénarios pour la rentrée, en fonction des différents codes couleurs", conclut-il.