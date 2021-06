Que devez-vous prévoir avant vos vacances cet été? RTL INFO répond à vos questions

Les vacances approchent et avec elles, les questions sur les départs à l'étrangers. Quels documents faut-il prendre, faut-il faire des quarantaines au retour, la 1ère dose du vaccin est-elle suffisante? On répond aux questions les plus posées par les auditeurs de BEL RTL jeudi soir.

Il faut tout d'abord noter que les départs en vacances avant ou après le 1er juillet ne sont pas les mêmes. Les règles seront assouplies après le 1er juillet, grâce au certificat covid européen.

Quels documents prendre avant de partir après le 1er juillet? Si vous êtes vaccinés (+ délai 14 jours), il faudra remplir le certificat covid européen (sur covidsafe.be) Pour les non vaccinés (en de plus de 6 ans), il faudra vous munir d'un test PCR ou obtenir une preuve que vous avez contracté le virus.

Quels documents au retour? Il faudra remplir le PLF (le document pour le retour). Vous recevrez ensuite un sms avec les règles à respecter. Après le 1er juillet, il n'y aura pas de quarantaine pour les retours de zone verte et orange, ni pour les zones rouges européennes, et ce pour les personnes vaccinées.

La première dose est-elle suffisante pour partir? Ca dépend des pays. Ce qui est recommandé au niveau européen, c'est d'avoir les 2 vaccins plus un délai de 14 jours. Les pays ne sont pas obligés de suivre cette recommandation mais beaucoup le font, notamment la France, l'Espagne, la Grèce ou l'Italie.

Quelles sont les sanctions si on ne respecte pas les règles, si on a pas tous ses documents par exemple? Les sanctions dépendront du pays où vous vous rendez. En Grèce pas exemple, si le le document pour entrer dans le pays n'est pas complété, vous risquez une amende. Autre sanction possible, l'interruption du séjour.