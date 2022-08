Que deviennent nos objets confisqués à l'aéroport? Ils ne sont pas détruits et servent à la bonne cause

Se faire confisquer des objets à l'aéroport au moment du contrôle des bagages à l'embarquement est le coût classique en cette période de départs en vacances. Que deviennent nos parfums, gel douche, ou boissons ? Ils ne sont pas détruits, comme on pourrait le penser.

Rendez-vous dans un hangar, au sous-sol de l'aéroport, où les objets récupérés sont triés. "On a beaucoup de boissons qui ont été retirées à la sécurité", nous montre Belinda Huens, la coordinatrice du projet de récupération des objets, "malheureusement, il reste encore beaucoup de produits alimentaires comme des pâtes à tartiner ou des confitures".

Les objets utilisés doivent être jetés, pour des raisons d'hygiène, alors que les autres, neufs, sont donnés à des associations. L'ASBL Coup de main, vient récupérer près d'une tonne et demie de marchandise. Ces objets sont ensuite envoyés à Pepinster, aux sinistrés des inondations. "Tout ce que nous on apporte, c'est ce que eux ne doivent plus dépenser au magasin", justifie Aurélie Geerts, membre de l'association.

Depuis janvier, plus de 23.000 kilos de dons ont été collectés et 12.000 depuis le début de l'été.